5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ala'dan Vali Sezer'e ziyaret
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda 5'inci Kolordu Komutanlığına atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Giriş: 26.08.2026 - 11:34 Güncelleme:
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda 5'inci Kolordu Komutanlığına atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Edirne Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu da yer aldı.
Vali Sezer, Tümgeneral Ala ile bir süre görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.
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