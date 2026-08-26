5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ala'dan Vali Sezer'e ziyaret

Vali Sezer, Tümgeneral Ala ile bir süre görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.

Edirne Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu da yer aldı.

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