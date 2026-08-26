Saros Körfezi'ne yeni resifler bırakıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Saros Körfezi'ne bırakılan yapay resiflerin deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturacağını söyledi.

Gizligider, İbrice Limanı'nda Saros Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, körfezin Türkiye'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının toprak, su, orman, balıkçılık ve gıda başta olmak üzere geniş bir alanda koruma ve sürdürülebilirliği sağlama görevi yürüttüğünü ifade eden Gizligider, yapay resif çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Projenin deniz canlılarına yeni yaşam alanları kazandıracağını anlatan Gizligider, "Deniz canlılarına yeni bir habitat, adeta yeni evler oluşturuyoruz. Burada deniz canlıları açısından bir artış ve bereket bekliyoruz. Projenin kültürel ve turizm açısından sağlayacağı katkılar da ayrı bir değer taşıyor." dedi.

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- Edirne'nin simge yapıları su altında

Gizligider, proje kapsamında Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Kulesi'nin küçültülmüş modellerinin yaklaşık 20 metre derinliğe yerleştirileceğini belirtti.

Yapıların resif görevi göreceğini belirten Gizligider, "Kültürel zenginliğimizi suyun altına da taşımış olacağız. Aynı zamanda deniz canlıları açısından yeni bir habitat oluşacak." dedi.

Resiflerin yerleştirileceği derinliğin bilimsel değerlendirmeler sonucunda belirlendiğini aktaran Gizligider, bölgedeki deniz çayırlarının projeden olumsuz etkilenmemesi için gerekli hesaplamaların yapıldığını kaydetti.

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Bakanlığın yapay resif çalışmalarına 2009'da başladığını anlatan Gizligider, Türkiye genelindeki 82 noktaya 10 bin 187 yapay resif bloğu ile 289 antitrol bloğu olmak üzere 10 bin 476 blok yerleştirildiğini söyledi.

- Projenin etkileri takip edilecek

Gizligider, Saros Körfezi'ne bırakılan resiflerin etkilerinin dalgıçlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce düzenli olarak izleneceğini belirtti.

Çalışmanın sonuçlarının aşama aşama değerlendirileceğini vurgulayan Gizligider, "Beklediğimiz faydayı elde edip etmediğimizi, ölçümlerde değişikliğe ihtiyaç bulunup bulunmadığını ve başka bölgelerde yeni uygulamalar yapılıp yapılamayacağını takip edeceğiz. Bu projeden son derece umutluyuz. Yapay resifler, koruma ve kullanma dengesinin önemli araçlarından biri olacak." diye devam etti.

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- Edirne'de 6 bin 171 metrekare hayalet ağ temizlendi

Denizlerdeki terk edilmiş av araçlarının temizlenmesine yönelik Hayalet Ağ Projesi hakkında da bilgi veren Gizligider, Türkiye genelinde 991 milyon metrekarelik alanın tarandığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ ile yaklaşık 99 bin av aracının su kaynaklarından çıkarıldığını belirten Gizligider, bu sayede yaklaşık 11 milyon su canlısının ölümünün önlendiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Edirne'de de 15 farklı noktada çalışma yürütüldüğünü aktaran Gizligider, 66 bin metrekarelik sucul alanın tarandığını, 6 bin 171 metrekare hayalet ağ ile 54 av aracının sudan çıkarıldığını bildirdi.

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- Türkiye genelinde 497 milyon yavru balık su kaynaklarına bırakıldı

Balıklandırma faaliyetlerine de değinen Gizligider, 2004-2025 yıllarında Türkiye genelinde 497 milyon yavru balığın su kaynaklarıyla buluşturulduğunu, 2026'da ise 65 milyon yavru balığın bırakılmasının planlandığını kaydetti.

Edirne'de bugüne kadar yaklaşık 13 milyon yavru balığın su kaynaklarına bırakıldığını belirten Gizligider, yalnızca bu yıl kentte 1,3 milyon yavru balığın suyla buluşturulduğunu söyledi.

Gizligider, İpsala'daki üretim istasyonunda yetiştirilen 6 milyon sazan yavrusunun da bölge illerindeki su kaynaklarına bırakılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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- "İbrice Limanı önemli bir dalış merkezi"

Edirne Valisi Yunus Sezer de İbrice Limanı'nın Türkiye'nin önemli dalış turizmi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl denize batırılan tankın görüntülerinin internet ortamında yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Sezer, bölgede bu yıl 15 bin ile 20 bin arasında dalış gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yapay resiflerin deniz yaşamının yanı sıra dalış turizmine de katkı sağlayacağını vurgulayan Sezer, "Amacımız daha düzenli sahiller, daha nitelikli bir turizm ve bu doğa harikası bölgenin bütün değerleriyle korunmasıdır." dedi.

Sezer, Sazlıdere ile Erikli arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik sahil yolunu gelecek yıl tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

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- Diğer konuşmacılar

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yapay resiflerin bölgenin turizm potansiyelini artırırken deniz yaşamının gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Projenin kaçak avcılık ve trol faaliyetlerinin zararlarının önlenmesine de destek olduğunu belirten Aksal, çalışmanın Keşan, Edirne ve Türkiye turizmine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise bölgede ilk yapay resif çalışmalarının 2006'da başladığını, proje kapsamında resif blokları ile gemi ve uçak batıklarının denizle buluşturulduğunu anlattı.

Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşle sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Özcan, yapay resiflerin su altı turizmini geliştirmek, yerel balıkçılığı desteklemek ve kaçak avcılığı önlemek açısından önemli olduğunu kaydetti.

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de "Mini Edirne" konseptiyle hazırlanan yapay resiflerin yaklaşık 20 metre derinliğe yerleştirileceğini söyledi.

Yaklaşık 9 milyon liralık projeyle balık stoklarının artırılması, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi, deniz ekosisteminin korunması ve kaçak trol avcılığıyla mücadele edilmesinin amaçlandığını belirten Köse, çalışmanın kentin tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Makedonya Kulesi ilk olmak üzere tarihi yapıların küçültülmüş modelleri İbrice Limanı açığında dalgıçlar eşliğinde batırıldı.

Programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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Saros Körfezine daha önce de Airbus A330 tipi yolcu uçağı, M62 T model muharebe tankı ve çeşitli obje ve simge eserlerin benzerleri batırılmıştı.