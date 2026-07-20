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        Trakya Üniversitesi 44. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, üniversitenin 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi 44. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, üniversitenin 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hatipler mesajında, 20 Temmuz 1982'de kurulan üniversitenin 44. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

        Üniversitenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Hatipler, "Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sağlık hizmetleri, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılara imza atarak Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumları arasında yerini sağlamlaştırmıştır. Balkanlara açılan bilim, eğitim ve kültür kapısı olma misyonuyla, kalite odaklı ve yenilikçi anlayışımız doğrultusunda ülkemize ve bölgemize değer üretmeyi sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

        Hatipler, "Geleceğe Köprü" vizyonuyla eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden uluslararası iş birliklerine kadar her alanda daha güçlü bir Trakya Üniversitesi inşa etmeye, ülkeye ve Balkan coğrafyasına değer üretmeye kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

        Üniversitenin çeşitli alanlarda çalışmalarını süratle sürdürdüğünü belirten Hatipler, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı yıl dönümünde üniversitemizin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor aramızdan ayrılan kıymetli mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Trakya Üniversitemizin 44. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum."

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