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        Trakya Üniversitesi heyeti Kosova'daki sanat festivaline katıldı

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Kosova temasları kapsamında Prizren'de düzenlenen 24. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi heyeti Kosova'daki sanat festivaline katıldı

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Kosova temasları kapsamında Prizren'de düzenlenen 24. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'ne katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden ressam, müzisyen ve sanatçıları bir araya getiren festivalde konser, sergi, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan Crisantem Quartet Grubu da konser verdi. Dr. Öğr. Üyesi Gülce Sevi Döşlü, Ayşe Beste Tıpiş, Leyla Osmanzade Erkin ve Azra Liznak'tan oluşan grup, performansıyla üniversiteyi temsil etti.

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        Festivalin açılışında konuşan Hatipler, Trakya Üniversitesinin Balkanlar'a yönelik akademik, bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Hatipler, Balkan coğrafyasıyla köklü bağlara sahip olduklarını belirterek, eğitimden sağlığa, bilimden kültür ve sanata farklı alanlarda geliştirilen iş birlikleriyle bu bağları daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

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