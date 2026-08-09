Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesi Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'nde temsil edildi

        Trakya Üniversitesi Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'nde temsil edildi

        Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'nde temsil edildi

        Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'ne katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, zirvede Trakya Üniversitesini Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Gürgendereli temsil etti.

        Türkiye ve Balkan coğrafyasından akademisyenleri, kurum temsilcilerini ve gençleri bir araya getiren zirvede, Boşnak kimliği, tarihi, dili ve edebiyatının yanı sıra kültür diplomasisi, gençlik, spor, yapay zeka ve sosyal medya konuları ele alındı.


        Panel ve oturumlarda Bosna Hersek ve Boşnak toplumunun tarihi ve kültürel birikimi ile gençlerin gelecekteki rolü üzerinde duruldu.

        Heyet, program kapsamında Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ile de bir araya gelerek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.


        Heyet ayrıca farklı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüşerek Balkanlara yönelik akademik çalışmalar, kültürel ilişkiler ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunarak zirveyi tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        Otomobillerin çarpıştığı kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Otomobillerin çarpıştığı kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Biriktirme tutkusu, 163 ülkelik para koleksiyonuna dönüştü
        Biriktirme tutkusu, 163 ülkelik para koleksiyonuna dönüştü
        Edirne Valisi Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Uluslararası turnuvada kürsüye çıkan milli tekvandocu Eslin'in hedefi dünya...
        Uluslararası turnuvada kürsüye çıkan milli tekvandocu Eslin'in hedefi dünya...