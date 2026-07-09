Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesinde öğrenciler hastane tekstili üretiyor

        Trakya Üniversitesinde öğrenciler hastane tekstili üretiyor

        Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda uygulanan eğitim modeli kapsamında öğrenciler, hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de üniversite hastanesinin tekstil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde öğrenciler hastane tekstili üretiyor

        Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda uygulanan eğitim modeli kapsamında öğrenciler, hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de üniversite hastanesinin tekstil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

        Yüksekokul bünyesindeki tekstil üretim atölyesinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, üretim sürecinin her aşamasında görev alarak uygulamalı eğitim görüyor.

        Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, uygulamanın öğrencilerin teorik bilgilerini üretim sürecinde pratiğe dönüştürmelerine imkan sağladığını belirtti.

        Projenin "öğren" ve "üret" temelli iki aşamalı bir eğitim modeliyle yürütüldüğünü ifade eden Becenen, ilk aşamada öğrencilerin kumaş seçimi, dikim teknikleri, makine bakımı ve kalıp hazırlama gibi temel becerileri edindiğini söyledi.

        İkinci aşamada ise öğrencilerin öğretim elemanlarının rehberliğinde üniversite hastanesinin tekstil ürünlerinin üretiminde görev aldığını aktaran Becenen, modelin teknik becerilerin yanı sıra ekip çalışması ve üretim disiplini gibi mesleki yetkinliklerin gelişimine de katkı sunduğunu dile getirdi.

        Becenen, üretim sürecine aktif katılımın öğrencilerin özgüvenini ve mesleki motivasyonunu artırdığını belirterek, "Amacımız öğrencilerimize mesleki yetkinlik kazandırırken toplumsal katkı bilinci, kurumsal aidiyet ve sürdürülebilir üretim farkındalığı oluşturmak, birlikte üretmenin gücüyle psikolojik iyi oluşlarını da desteklemek." dedi.

        Üretim sürecinde öğrencilere rehberlik eden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüce ile Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen de uygulamalı eğitim modelinin öğrencilerin sektöre hazırlanmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Akademisyenler, akademik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren modelin öğrencilerin mesleki gelişimi ve istihdam olanaklarının artırılması açısından önemli rol üstlendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı giriş sınavları başladı
        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı giriş sınavları başladı
        Edirne'de sağanak sıcak havanın etkisini azalttı
        Edirne'de sağanak sıcak havanın etkisini azalttı
        Keşan'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Keşan'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı