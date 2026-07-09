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        Edirne'de sağanak sıcak havanın etkisini azalttı

        Edirne'de dün gece başlayan ve gündüz saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, hava sıcaklığını düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Edirne'de sağanak sıcak havanın etkisini azalttı

        Edirne'de dün gece başlayan ve gündüz saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, hava sıcaklığını düşürdü.

        Kentte birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte yerini serin havaya bıraktı.

        Aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler de yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerledi.

        Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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