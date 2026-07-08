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        Kırkpınar'da sahada güçlü bir sağlık organizasyonu oluşturuldu

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sahada güçlü bir sağlık organizasyonu oluşturulduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Kırkpınar'da sahada güçlü bir sağlık organizasyonu oluşturuldu

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sahada güçlü bir sağlık organizasyonu oluşturulduğunu belirtti.

        Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyonun güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla kapsamlı sağlık tedbirleri aldıklarını ifade etti.

        Sporcuların, görevlilerin ve vatandaşların sağlık hizmetlerine en kısa sürede ulaşabilmesini sağlamak amacıyla sahada güçlü bir sağlık organizasyonu oluşturulduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda 6 UMKE aracı, 8 ambulans, Acil Tıp Uzmanı, Anestezi Uzmanı ve Kardiyoloji Uzmanı olmak üzere 3 uzman hekimin görev aldığı 42 sağlık personelinden oluşan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi görev yaptı. 39 UMKE personeli, Ortopedi Uzmanı, pratisyen hekim ve 12 sağlık personelinden oluşan saha içi sağlık ekibi ile pehlivan muayeneleri için 2 pratisyen hekim, sağlık kabininde görev yapan 2 pratisyen hekim, olmak üzere toplam 107 sağlık personeli görev yapmıştır."

        Yüzyıllardır süregelen bu köklü organizasyonda sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sunulması için büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Yıldırım, "Vatandaşlarımızın ve sporcularımızın sağlığı için görevlerini fedakârca yerine getiren tüm mesai arkadaşlarımın eline, emeğine, yüreğine sağlık, iyi ki varsınız." dedi.

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