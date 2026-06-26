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        TÜ Rektörü Hatipler, Kuzey Makedonya'da görev alan akademisyenlerle buluştu

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kuzey Makedonya'da düzenlenen "Eğitimde Yenilikçi Gelişmeler" Mesleki Gelişim Eğitim Programı'nda görev alan Eğitim Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
        TÜ Rektörü Hatipler, Kuzey Makedonya'da görev alan akademisyenlerle buluştu

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kuzey Makedonya’da düzenlenen “Eğitimde Yenilikçi Gelişmeler” Mesleki Gelişim Eğitim Programı’nda görev alan Eğitim Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

        Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada akademisyenlerle sohbet eden Hatipler, Trakya Üniversitesinin Balkanlarla güçlü bağlara sahip olduğunu belirtti.

        Üniversitenin bölgedeki eğitim ve akademik iş birliklerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Hatipler, Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen programın Türkiye ile Balkanlar arasındaki eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini kaydetti.

        Programda görev alan akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Hatipler’e, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır da eşlik etti.

        Görüşme, akademisyenlerin değerlendirme ve önerilerini paylaşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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