Uzunköprü'de Okul Sporları ve Mahalle Ligi Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Geçen eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda, Okul Sporları kapsamında 1112 lisanslı öğrencinin müsabakalara katıldığı, Mahalle Ligi Projesi kapsamında ise 494 öğrencinin sportif etkinliklerde yer aldığı belirtildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yakut, Şube Müdürü Abdullah Deniz, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Uzunköprü ilçesinde Okul Sporları ve Mahalle Ligi Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

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