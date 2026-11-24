İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu, emekli öğretmenlere Teşekkür Belgesi verildi, resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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