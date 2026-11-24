Elazığ'da düzenlenen toplantıda kış trafik tedbirleri ele alındı.

Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu başkanlığında, kurum müdürlerinin katılımıyla "20262027 Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" toplantısı düzenlendi. Toplantıda; kış mevsiminde etkili olabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı alınması gereken tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi ve trafik güvenliğinin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, kış şartlarına yönelik hazırlıkların tamamlanması ve muhtemel olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin müdahale edilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.