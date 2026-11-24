Keban'da emekli öğretmenlere ziyaret
Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.
Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede görev yapmış olup emekliye ayrılan öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.
Ziyaret esnasında öğretmenlerin mesleki yaşamlarındaki anılarını dinleme fırsatı bulduklarını dile getiren Emre, "Tüm öğretmenlerimize emeklilik yaşamlarında sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadesini kullandı.
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