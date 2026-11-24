Ziyaret esnasında öğretmenlerin mesleki yaşamlarındaki anılarını dinleme fırsatı bulduklarını dile getiren Emre, "Tüm öğretmenlerimize emeklilik yaşamlarında sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadesini kullandı.

Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

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