Elazığ'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Elazığ'ın Maden ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüseyin I. (56) idaresindeki 35 BKZ 163 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Gezin köyü mevkisinde aynı yönde seyir halindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Hüseyin I. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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