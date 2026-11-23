Elazığ'da fırın alevlere teslim oldu
Elazığ'ın Keban ilçesinde bir ekmek fırınında yangın çıktı.
Elazığ’ın Keban ilçesinde bir ekmek fırınında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Değirmenbaşı Mahallesi’nde bulunan bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dolayı fırında maddi hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.