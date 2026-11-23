Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde, yaşanan temiz su ihtiyacının karşılanması için yeni bir sondaj kuyusunun açılması için çalışmalar başlatıldı.

Yurtbaşı belde belediyesi, Yeni TOKİ konutlarında yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla yeni bir sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı. Vatandaşların yaşadığı su sorununa kalıcı çözüm üretmek için harekete geçen Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, sondaj kuyusunun açılması için çalışmaların başladığını belirtti.

Başkan Doğan yaptığı açıklamada, "Yeni TOKİ konutlarımızda yaşayan hemşerilerimizin su sıkıntısını gidermek için bir sondaj kuyusu daha açıyoruz. İnşallah en kısa sürede temiz ve sağlıklı suyumuzu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Hemşerilerimizin mağduriyetini gidermek ve yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.