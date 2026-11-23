Havaların soğumasıyla birlikte artan bulaşıcı hastalık riskine karşı Elazığ Belediyesi harekete geçti. Her gün binlerce yolcunun kullandığı belediye otobüsleri, günlük iç ve dış yıkamanın yanı sıra düzenli dezenfekte edilerek kış aylarına hazırlanıyor.

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte bulaşıcı hastalık riski toplumu tehdit etmeye başladı. Bu noktada her gün binlerce vatandaşın kullandığı toplu ulaşım araçları, bu risk faktörlerinin içerisinde ilk sırada yer alırken vatandaşın sağlığını düşünen Elazığ Belediyesi ekipleri harekete geçti. Vatandaşların sağlık sorunu yaşamaması için otobüslerde yapılan detaylı temizlik çalışmalarının sayısı arttırıldı. Seferden dönen otobüsler, Elazığ Belediyesi'ne ait Doğukent Mahallesi'nde bulunan temizlik alanına gelerek önce dışı ardından da iç temizliği yapılarak, vatandaşların otobüsleri daha sağlıklı kullanması sağlanıyor.

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Elazığ Belediyesi'nde otobüs şoförü Samet Babamir, "Malum kış ayları yaklaştığı için hastalıklar da çoğaldı. Biz de buna istinaden sefer aralarımızda veya her seferin sonunda araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Araçlarımızı günde bir defa veya iki defa iç dış yıkama ve koltuk temizlemesini yapıyoruz. Bütün araçlarımız zaten işlerini bitirince hemen yıkamaya gelir. Daha sonra arkadaşlarımız vasıtasıyla otobüslerin iç temizliği gerçekleşir. Haftada bir defa da koltuk temizleme işlemi yapılır. Bizim bunu yapmamızdaki amaç, kış aylarında vatandaşların grip veya herhangi bir hastalığı yakalanmaması için temizlik yapıyoruz" dedi.