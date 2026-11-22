Elazığ’da kırık televizyon kasasıyla sunduğu mizahi hava durumu bülteniyle tanınan çoban Yılmaz Uygur, bu kez keçisiyle yaşadığı çikolata mücadelesiyle yüzleri güldürdü.

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde daha önce derede bulduğu kırık bir televizyon kasasının karşısına geçerek haber spikeri gibi hava durumu sunan Uygur, bu kez doğada çikolata yerken objektiflere yansıdı. Çikolata yediği sırada keçisinin de kendisinden çikolata istemesi üzerine ikili arasında yaşanan tatlı mücadele, izleyenleri gülümsetti. Keçisinin çikolataya ulaşmak için verdiği sevimli tepkiler yürekleri ısıtırken, Uygur'un keçisiyle yaşadığı eğlenceli anlar dikkat çekti.

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Doğal tavırları ve mizahi paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen çoban, bu kez de keçisiyle yaşadığı samimi anlarla yüzleri güldürdü.