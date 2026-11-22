Elazığ'da üzerinden yaklaşık 4 yıl geçen kayıp kuzenler olayında cesedin bulunamaması gerekçesiyle iade edilen iddianameye ilişkin Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı. Yargıtay, cesedin bulunamamasının dava açılmasına engel olmadığına hükmederek iddianamenin iadesine ilişkin kararı bozdu ve davanın önünü açtı. Görülen ilk duruşmada çobanın ifadesindeki kazma, kürek balta ve kireç detayı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023 tarihinde ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının ardından kuzeni O.Y. de ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Ardından 2 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanmış ancak ortada ceset bulunmadığı için dava açılamamış ve cezaevindekiler de serbest bırakılmıştı. Son olarak geçen yıl daraltılmış baz raporunun ardından yeniden düğmeye basıldı ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Y., İ.Y., O.Y., F.Y. ve M.D. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yargıtay kararı bozdu ve ilk duruşma görüldü

Davanın açılması ve mahkemenin görülmesi için dosya Yargıtay'a taşındı. İnceleme sonucunda Yargıtay, cesedin bulunamamasının dava açılmasına engel teşkil etmeyeceğine, yeterli şüphe oluşturan delillerin bulunması halinde iddianamenin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. İddianamenin iadesi kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Bu kapsamda Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü ve sanıklar ilk defa hakim karşısına çıktı.

Sanıklar üzerlerine atılan suçları kabul etmezken bölgede çobanlık yapan tutuklu M.D.'den dikkat çeken ifadeler geldi. M.D., "Atımla eşeğim su içtiği sırada bir aracın geldiğini fark ettim, iki kez korna çaldı. O. Y., F. A.'nın aracıyla gelmiş, sonradan aracın kime ait olduğunu öğrendim. Sonra yukarı doğru gittiğimde D.Y. ve O.Y. yan yana duruyordu, D.Y. elinde siyah küçük bir tabanca vardı. Ben de selam verdim, hal hatır sorduk, sonrasında D.Y.'nin elinde silah gördüğüm için sordum. D.Y.'ye ‘tavşana mı geldiniz, tabancayla tavşan da avlanmaz, silahı neden eline aldın, bir sorun mu var?' dedim, o da bana herhangi bir sorun olmadığını, gezmeye geldiklerini söyledi. Aradan 35 dakika geçmeden arabanın içine baktığımda bir şahsın aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturduğunu fark ettim. İkisine ‘kim bu arkadaş, neden arabadan aşağı inmiyor?' diye sordum, o da ‘seni ilgilendirmez, boşver, o kendi kendine orada oturuyor' dedi. Ben de kendilerine ‘siz ne yapıyorsunuz? Ben Kovancılar'a gideceğim' dedim, o da ‘biraz bizi bekle, Ş.Y. gelecek ondan sonra Kovancılar'a gideriz' dediler. Aradan bir yarım saat kırk dakika geçtikten sonra D. ve O. kendi aralarında kurdukları diyaloglarda ‘bu çocuğu getirdik' dediler, bu çocuktan kastettikleri Mustafa'ymış. D.Y.'nin yanlarına nasıl geldiğini, yolda ne olduğunu kendi aralarında konuştular. D. Y. arabasını O. Y.'nin üzerine hızla sürmüş, O.Y.'nin haberi yokmuş gibi arabanın önünü kesmiş, babası M.Y.'nin yanında olduğunu, silahını çıkarıp Mustafa'ya uzattığını, O.Y.'nin de ‘amca dur yapma yapma, araba kan olur, sonra bizim başımız belaya girer' dediğini konuştular. Sonra benim köyüme doğru gelmişler. Bunları konuştuktan sonra bir araba geldiğini fark ettim, arabayla gelen Ş.Y. imiş. O.Y. de yanındaydı, arabadan indiler" dedi.

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"Mustafa Yılmaz'ın ellerini ters kelepçe olarak arkadan bağladı, arabanın arka koltuğuna oturttu"

İfadelerini sürdüren M.D., "Ş.Y. iner inmez ‘nerede o?' deyince D.Y. de silahını arabaya uzatarak ‘orada arabada oturuyor' dedi. Ş.Y. ‘Elini bağlamadınız mı' diye sordu. D. de yok bağlamadık dedi. Ş.Y. de ‘ya kaçarsa' dedi, bunun üzerine O.Y. devreye girdi, ‘birlikte uyuşturucu içtik, kafası güzeldir, bir yere gitmez, bizim yanımızdan ayrılmaz' dedi. Bunun üzerine Ş.Y., Mustafa'nın bulunduğu araca yönlendi, Mustafa'yı araçtan çıkararak 34 metre araçtan uzaklaştırdı. ‘250 gram için değer mi?' diye söyledi, bu cümleyi duyunca olayı daha önce duymuştum ancak o ana kadar N.N.'yi kimin kaçırdığını bilmiyordum, olayı anladım. Ş.Y., Mustafa'ya 12 yumruk attı, ben de ayırmak için ‘durun durun' dedim, ‘siz karışmayın' dedi. Ş.Y. ‘karışmayacağım' dedi. Tekrar arabanın yanına Mustafa'yı götürdü. Ş.Y., D.Y.'ye "D. bir şey yok mu bunun ellerini bağlayalım' dedi. D.Y. de cebindeki plastik beyaz cırt şeklindeki kelepçeyi çıkardı, çıkardıktan sonra Mustafa Yılmaz'ın ellerini ters kelepçe olarak arkadan bağladı, arabanın arka koltuğuna oturttu" diye konuştu.

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"Ş.Y. bana 'Sende kazma kürek var mı?' dedi"

M.D. ifadenin devamında, "Bu esnada Ş.Y., O.Y.'nin yanına geldi. ‘O. sen telefonları al' dedi, hem kendi telefonu hem de Mustafa'nın telefonu elindeydi, Kovancılar istikametine doğru ‘sen git, telefonları da Elazığ Merkeze götür' dedikten sonra O.Y., F. A.'nın Tempra marka aracına bindi, bindikten sonra O.Y. Kovancılar istikametine doğru hareket etti, hareket ettikten sonra Ş.Y. benden telefonumu istedi, ben de ‘telefonum yok' dedim, ısrarla ‘bana ver, O.Y.'yi arayacağım' dedi, ben tekrar ‘vermeyeceğim' dedim ancak ısrarcı oldu ve elini gömleğimin cebine doğru attı, zaten telefonum gömleğimin cebindeydi. Telefona baktı, şebeke çekmeyince bizim yanımızdan 57 metre arası uzaklaştı, şebeke bulmaya çalıştı. Bu esnada O.Y.'yi arayıp aramadığını ben görmedim. Sonra tekrar aşağı dönüp geldi, D. Y. İle kendi aralarında Almanca konuşmaya başladılar, bu esnada O.Y., Mustafa Yılmaz'ın yanında araçta oturuyordu. Ş.Y., D. ile Almanca konuştuktan bir süre sonra Ş.Y. bana ‘Sende kazma kürek var mı?' dedi, ben de kendilerine Mustafa Yılmaz'ı kaçırıp getirdikleri, birkaç yumruk vurup zarar verdikleri için ‘benim kazma küreğim yok' dedim. Ş.Y. de bana ‘kazma kürek var sende, o kadar hayvan besliyorsun nasıl olmaz, geçen biz seninle ahıra geldik, 10 kişi çalıştık' dedi, ben de yine ‘bende kazma kürek yok' dedim" şeklinde konuştu.

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"Ş.Y. söz konusu kazma özelliği de olan baltayı aldı geldi"

Balta detayından bahseden M.D., "Sonra evimin aşağısına doğru inmeye başladım, odun kırmak için bulundurduğum bir kısmı odun kesmek, bir kısmı da kazmaya yarayacak şekilde olan baltayı gördü, Ş.Y. söz konusu kazma özelliği de olan baltayı aldı geldi, ben de elinden tuttum, ‘kazmamı yani baltamı bırak' dedim, o da ‘bir baltadır, ne peşine düştün' dedi ve yine benden kürek istedi, ben de olmadığını söyledim, evin etrafında Ş.Y. bir iki tur döndü, küreği bulamadı. Ş.Y. daha önce benim meyvesebze bahçemi görmüştü, ‘orada vardır' diye söyledi, ‘sen de benimle geleceksin' dedi, ben gelmeyeceğimi söyledim. Ş.Y. daha önce benim yanıma gelip gittiğinden hayvanlarımı korumak için beslediğim köpeklerin insana saldırdığını bilmektedir, bu sebeple ‘benimle geleceksin' demişti, ben de geride kalan keçime göz atarım diye onunla birlikte dereye indim. Dereye indikten sonra Ş.Y. elma bahçesine gitti, bel küreğini almış. Sonra yanıma geldi, kaybolan hayvana baktıktan sonra derenin üzerinden geçerken telefonum çaldı, tanımadığım bir numara arıyordu, cevap verdim, bir erkek sesiydi, kendisini tanımıyordum. Kürtçe olarak bana ‘ben yemek yemişim, gelmiyorum, benim kardeşim yemek yememiş, ben kardeşimi yemeğe göndereceğim' dedi. Bundan bir gün öncesi akşamı farklı köylerden 56 arkadaşım yemeğe gelmişti, yemek yedikten sonra hayvanlarıma iğne ve aşı yaptık, bu esnada bunu duyunca Ş.Y. ‘he he, tamam' dedi, konuşmayı Ş.Y.'de da duymuştu. Ben de kim bu diye düşündüm. Ş.Y. benden telefonu aldı. Bir daha arama yaptı, bir iki kelime konuştular. Kapımızın önüne geldik, bel küreğini ve baltayı kapının duvarının oraya bıraktı, sonra bir arabanın geldiğini fark ettik" ifadelerini kullandı.

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"Mustafa'nın gözlerini bağlayıp götürdüler"

M.D., "Bu sırada bir arabanın far ışıklarını fark ettim, kapının önüne çıktım. Araç geri döndü, 1015 dakika sonra da Ş.Y. yürüyerek geldi, ‘neredesiniz, D. nerede" dedi, D. de dışarı çıkmıştı, ‘burdayız' dedi. Ş.Y., D.'ye "Mustafa nerede?" diye sordu, D.' de ‘içeride' diye söyledi. Mustafa'ya Ş.Y. gidip baktı, ‘niye bunun ellerini çözdünüz?' diye bağırıp çağırmaya başladı, D. de ‘bir şey olmaz, buradayız' dedi, sonra Ş.Y. dışarı gitti, duvara yasladığı kazmayı (balta) ve bel küreğini götürüp kendi yeşil renkli kartal marka araca koydu, en son Mustafa'nın gözlerini bağlayıp götürdükleri sırada ön koltuğa bu malzemeleri koymuş olduğunu gördüm" dedi.

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"Kireç getirmişim, hakkını vereceğim, Kargan'a götürüp vuracağım"

M.D. "Bu arada şunu da belirtmek istiyorum, dereye inmeden hemen önce Ş.Y. ‘kireç getirmişim, hakkını vereceğim, Kargan'a götürüp vuracağım' dedi. Soruşturma aşamasında Karsan ve Kargan karıştırılmış, doğrusu Kargan'dır. Sonrasında en son Mustafa'yı götürecekleri sırada bana ‘sen de gel, arabaya bin' dediler, ben de ‘nereye, niçin geliyorum?' diye sorduğumda bana Ş.Y. ‘gel, işimiz var' dedi, ben de ‘ben gelmeyeceğim' dedim, ‘niye gelmeyeceksin?' dediler, ben de "bu çocuğu buraya kaçırıp getirmişsiniz, eşime Ş.Y. geleceğini söylemiştim, eğer ben de sizinle birlikte gelirsem eşim jandarmayı arar' dedim, o da bana ‘sen neden kadınlara bir şeyler anlatıyorsun' diyerek kızdı, sonra arkasına dönerek Mustafa'yı gösterip bana ‘çağa çoluğun nasıl, çocukların nasıl, durumları iyi mi' cümlelerini kullanıp, ‘onlar da bunun gibi olmasın' diye söyledi yani beni tehdit etti. Mustafa'yı kaçırıp elini gözünü bağladığı için kolluk kuvvetlerine haber verecektim, bu tehditte bulunduktan sonra korkumdan şikayette bulunamadım" dedi.

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"Ahırlara kireç atsak bir hafta bıraksak bir şey bulamazlar' dediklerini duydum"

Olaydan 1520 gün kadar önce yaşadığı bir olayı da anlatan M.D. "Ş.Y. benden daha önceden kola ve yumurta istedi, ben de Kovancılar'dayken yol üzeri olduğu için evime bıraktığımda geçen süre zarfında ‘gel bir yemek yiyelim, çay içelim' demesiyle evlerine gittim, ‘ellerimi yıkayayım' dedim, M. Y. O.Y. N.Y. oturuyorlardı, yemek yiyorlardı, ‘ahırlara kireç atsak bir hafta bıraksak bir şey bulamazlar' dediklerini duydum ancak yanlış da anlamış olabilirim. Olay gecesi de Ş.Y.'nin de kireç muhabbetini kullandığından bu ifadeyi savcılık ek ifadesi olarak verdim. Benim sanık olarak değil, tanık olarak şahit olduklarım bunlardır. Benim olaya herhangi bir iştirakım, dahlim yoktur, atılı suçlardan beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

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Diğer sanık, tanık ve müştekilerin dinlenmesinin ardından mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.