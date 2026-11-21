Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 13:10 Güncelleme:
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ü.G.Ü'nün kullandığı 23 ADT 095 plakalı otomobil, Yazıkonak beldesi Turgut Özal Caddesi'nde S.A. yönetimindeki 23 AEM 143 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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