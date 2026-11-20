Elazığ'da kursiyerlerin hazırladığı eserler, bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Elazığ Belediyesi ve Elazığ Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen Çini kursunda kursiyerlerin emek ve özveriyle hazırladığı eserler, Elazığ'daki bir alışveriş merkezinde açılan sergide ziyaretçilere sunuldu. Geleneksel Türk sanatının zarafetini yansıtan çalışmaların yer aldığı serginin, üç gün boyunca izlenime açık olacağı bildirildi.

Kursun işleyişi ve serginin amacına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Mehmet Karaaslan, "Bugün Elazığ Belediyesi ESMEK bünyesinde, Hilalkent Mahallemizde hizmet veren çini seramik kursunun sergisine katıldık. Büyük bir alışveriş merkezinde düzenlediğimiz bu sergide özellikle ESMEK'e bağlı halk eğitim usta öğreticilerimizin nezaretinde kadın kursiyerlerin sanatla emeklerini buluşturduğu, sanatla yeteneklerini bir araya getirip en güzel eserleri yaptığı bir kurs, çini kursu. Bilindiği üzere, çinicilik Osmanlı geleneğimizde olan ve yaşatılması da gereken önemli bir meslek dalı. Kadınlar da bu konuda çok değerli ürünler ortaya koydular ve bunu da halkımızın beğenisine sundular. Ben burada bize katkı sunan Milli Eğitim Müdürümüze ve usta öğreticimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen ortak çalışmalara dikkat çeken Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Erdoğan Zurel, "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitim Müdürlüğümüz, ilimizde bulunan çeşitli kuruluşlarla iş birliği yaparak çeşitli sergiler yapmakta. Bunlardan bir tanesi de belediyemiz Kültür Müdürlüğü ile çok güzel bir sergi, çinicilik sergisi açtık. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğümüz Elazığ'da çok faal, çok güzel işler yapmakta. Hem mesleğe yönelik hem istihdama yönelik çok güzel işler yapıyor. Yıl boyunca yaptığımız bu sergilerin, çalışmaları halkımıza sunuyoruz. Hem onların gelişmesini sağlıyoruz hem onların meslek edinmesini sağlıyoruz. O yüzden burada açtığımız çinicilik sergisi de bunlardan bir tanesi. Hem okul müdürümüze hem çalışanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Sergi açılışında konuşma yapan Elazığ Baro Başkanı Avukat Gökhan Kadıoğlu ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle bu serginin açılışında emeği geçen belediyemize, halk eğitim müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bütün değerli hocalarımın bütün değerli emekleri için de teşekkür ediyorum. İnşallah devamlılığı olan projeleri hep birlikte görürüz" diye konuştu.

Kurdele kesilmesinin ardından sergi açışı gerçekleştirildi.