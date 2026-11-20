İSMAİL ŞEN - Fırat Üniversitesi (FÜ) koordinatörlüğünde Ankara, Dicle, Trabzon ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin ortak projesi kapsamında kurulan sürdürülebilirlik atölyelerinde üniversite öğrencileri çevre konusunda bilinçlendiriliyor.

FÜ koordinatörlüğünde Ankara, Dicle, Trabzon ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin hazırladığı "Sürdürülebilir Çevresel Davranışın Geliştirilmesinde Sürdürülebilirlik İletişiminin Rolünün Artırılması: Topluluk Temelli Sosyal Pazarlama Modeli Projesi"ne TÜBİTAK tarafından 1001 Projesi kapsamında destek verildi.

Projenin ilk aşamasında yaklaşık bin kişiye yönelik saha araştırmasında üniversite öğrencilerini çevre dostu davranmaya yönelten temel etkenler belirlendi.

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Ardından 5 üniversitede oluşturulan sürdürülebilirlik atölyelerinde 30 ay boyunca 500'ün üzerinde öğrenci aktif görev aldı. Uzmanların verdiği eğitimlerle üniversite öğrencilerine geri dönüşüm, yeniden kullanım ve israfın önlenmesi alışkanlıkları kazandırıldı.

Projenin sonunda yapılan bilimsel ölçümlerle gençlerde ve toplumda somut davranış değişiklikleri sağlandığı kanıtlanırken, elde edilen bu başarı, çalışmanın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtılmasını sağladı.

- "Önemli bir altyapımız ve deneyimimiz oluştu"

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FÜ İletişim Fakültesi Dekanı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Prof. Dr. Kenan Demirci, AA muhabirine, 5 üniversitede kurulan sürdürülebilirlik atölyeleriyle geniş alan çalışmalarını pratiğe dönüştürdüklerini ve projenin insan davranışlarının anlaşılması ile değiştirilmesine dayandığını söyledi.

Demirci, yaklaşık bin kişilik anketle gençleri çevre dostu davranmaya yönelten etkenleri ve engelleri tespit ettiklerini, bu veriler doğrultusunda geri dönüşüm, yeniden kullanım, israfın önlenmesi ve çevresel duyarlılık temalarında üç aşamalı bir model geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

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"Bu çalışmamızın birinci ayağı atölye çalışmalarıydı. Uzman isimlerden, öğretim üyelerinden, psikologlardan, çevre mühendislerinden, mimarlardan veya alanla ilgili pek çok ismin verdiği eğitimlerle öğrencilerimizi önce bilgilendirmek istedik, ikinci aşamada bu bilgilerle kendi uygulamalarını yaparak aslında etkililik kazanabileceklerine dair bir özgüven kazanmalarını istedik. Sonrasında da bu yaptığımız etkinlikleri formal medya mesajlarına çevirip bunları toplum içerisinde de yaygınlaştırmak ve toplumda da genel bir kavrayış kazandırmak istedik. Üç aşamada devam eden projemiz 30 ay boyunca devam etti. Projemizi TÜBİTAK özelinde başlattık ama burayla sınırlamak da istemiyoruz. Çünkü önemli bir altyapımız ve deneyimimiz oluştu. Bu kapsamda üniversitemizin 21 projesiyle birlikte projemizi COP31 projesine çevirdik. YÖK tarafından da projemiz kabul edildi ve orada da projemizi sunduk."

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- "Sürdürülebilirlik Atölyesi Projemiz çok ilgi gördü"

Demirci, hayata geçirdikleri bu projeyi sadece Türkiye ile sınırlı tutmayıp, uluslararası bir platforma taşımak için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

TÜBİTAK desteğiyle oluşan bu güçlü altyapıyı uluslararası işbirlikleriyle büyütmeyi hedeflediklerini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"COP31 bizim için ilk adımı atabileceğimiz önemli bir uluslararası platform niteliğindeydi. Orada uluslararası katılımcılarla diyalog kurma şansı bulduk. Sürdürülebilirlik Atölyesi Projemiz çok ilgi gördü. Projemizi bundan sonraki süreçte, Avrupa Birliği projelerine dönüştürmek istiyoruz. Oradaki çeşitli atölyelerle iletişimimiz devam ediyor. İnşallah ortak projeler, ortak işbirliği, toplumsal duyarlılığı arttırıcı çalışmalarla da projemizin etkilerini daha da arttırmak istiyoruz."

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Atölyede görev alan FÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tuana Demir de sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve iklim değişikliği gibi konuları iletişim araçlarıyla toplum için daha anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31'de akademik tarafta katkı sunmak istediklerini ifade eden Demir, şunları aktardı:

"Atölyede atıklardan kendi oyun kartlarımızı yaptık. Eski karton ve kağıt malzemeleri kullanarak üzerlerine geri dönüşüm ve COP31 ile ilgili sorular yazdık. Bunlarla soru-cevap şeklinde bir oyun oynuyoruz. Böylece hem öğreniyoruz hem de anlattığımız şeyi uyguluyoruz. İklim krizi sadece bilimsel bir mesele değil, aynı zamanda iletişim meselesi. Doğru bilgiyi doğru biçimde anlatamazsak insanların davranışını değiştirmek de zor oluyor. İletişimciler olarak bu köprüyü kurmak bizim işimiz."

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İletişim Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Elif Baysal ise 3 yıldır devam eden atölye çalışmaları kapsamında plastik atıklar ve şişe kapakları topladıklarını, eskimiş kot pantolonlardan çantalar tasarladıklarını anlattı.

Projenin kendilerine günlük hayatta da önemli alışkanlıklar kazandırdığını vurgulayan Baysal, "Atölye arkadaşlarımızla beraber plastikleri topladık, hangilerinin daha çok biriktiğine dikkat ettik. En önemlisi de hepimiz günlük hayatımızda plastik şişe kullanıyoruz. Bunu azaltmak için termos kullanımına geçtik. Öğrencilerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Her geçen gün daha farklı deneyimler bize katıldı." diye konuştu.