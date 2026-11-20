Nesli tehdit altındaki oklu kirpiler Elazığ'da görüntülendi.

Afrika'da yaşayan nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpiler, Elazığ'ın Poyraz köyünde görüntülendi. Bir evin bahçesine girmeye çalışan ve kapı önünde bekleyen kirpiler, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kirpilerin aracın gelmesiyle kaçmaya çalışması dikkat çekti.

Vücudunu kaplayan uzun ve sert dikenleriyle tanınan oklu kirpi, doğada kendisini tehdit altında hissettiğinde dikenlerini savunma amacıyla kullanabiliyor. Genellikle gece saatlerinde aktif olan bu hayvan, insanlardan uzak yaşamayı tercih ediyor.