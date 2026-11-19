Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri çerçevesinde kent genelindeki trafik ışıklarında farkındalık mesajlarına yer verildi. Çalışma çerçevesinde kentin farklı noktalarında bulunan trafik ışıklarında "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" mesajı kullanılarak vatandaşların konuya dikkatinin çekilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

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