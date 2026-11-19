Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Kitap Fuarı, 20 Kasım Cuma günü kapılarını kitapseverlere açacak.

Elazığ Belediyesi tarafından 7. düzenlenecek olan Kitap Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. 20 Kasım’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde açılacak olan fuar 9 gün sürecek. 90 yayınevi ve 150’ye yakın ulusal ve yerel şair ve yazarın katılım sağlayacağı organizasyonda devam eden çalışmalar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu tarafından yerinde incelendi. Resmi açılışı 21 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan fuar, öğrencilere de önemli bir hizmette bulunacak. Öğrenciler, Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilecek otobüslerle ücretsiz olarak fuar alanına getirilecek ve çocuklar istedikleri kitaplara ulaşma ve sevdikleri yazarlarla tanışma imkanı bulacak.

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Fuar hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Sabuncu; "Yarın kapılarını açacak olan Elazığ Belediyesi 7. Kitap Fuarı’nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl 90 yayınevi ile 150’ye yakın ulusal, yerel şair ve yazarın katılım sağlayacağı fuarda, kıymetli kalemler Elazığlılarla ve öğrencilerle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında söyleşiler, paneller ve konferanslar da düzenlenecek. Elazığ Belediyesi olarak öğrencilerimizin fuara katılımını kolaylaştırmak amacıyla okullardan fuar alanına ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacağız. Dijital ve sanal bir kuşatma altında olduğumuz günümüzde, çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını son derece önemli buluyoruz. Çünkü kitaplar yalnızca bilgi edinmemizi sağlayan araçlar değil, ufkumuzu genişleten, dünyaya bakış açımızı geliştiren ve empati gücümüzü artıran en önemli kaynaklardır. 2029 Kasım tarihleri arasında, 09.0021.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan 7. Kitap Fuarı’mıza tüm kitapseverleri, çocuklarımızı, anne ve babalarımızı davet ediyoruz" dedi.