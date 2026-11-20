Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde Elazığ Belediyesi tarafından Şahinkaya Mahallesi’nde kurulan 19,5 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali’nde (GES) elektrik üretimi başladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın çevre dostu ve yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir yatırım daha şehre kazandırıldı. Daha önce Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19 bin metrekare alanda kurulan santralin ardından, Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde Şahinkaya Mahallesi’nde 227 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen yeni Güneş Enerjisi Santrali de tamamlanmıştı.

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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) heyeti ve beraberindeki yetkililer tarafından Elazığ Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali’nde bir dizi incelemede bulunuldu. Bu doğrultuda trafolar, invertörler, güneş panelleri ve tesisin tüm teknik bileşenleri yerinde incelendi. Yapılan kontrollerin ardından TEDAŞ kabul işlemi tamamlanırken, sürece ilişkin gerekli yazışmalar hazırlanarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne iletildi. Kabulün ardından aynı gün içerisinde elektrik üretimine başlayan tesiste, mahsuplaşma işlemleri de eş zamanlı olarak devreye alınarak bütçeye de katkı sağlamaya başlamış oldu. Toplam 32 bin 950 adet fotovoltaik panelin yerleştirildiği 19,5 MWp kurulu güce sahip santralde, yıllık 35 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirilecek.

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Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaklaşık 10.000 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen bu üretim ile Elazığ Belediyesi’nin kendi enerjisini üreterek enerji giderlerini ciddi oranda azaltacağı vurgulandı.