Palu'da gün batımı mest etti
Elazığ'ın Palu ilçesinde gün batımıyla birlikte ortaya çıkan manzara mest etti. Murat Nehri ve ilçe siluetinin aynı karede buluştuğu kızıl manzara, dronla havadan fotoğraflandı.
Elazığ’ın Palu ilçesinde gün batımıyla birlikte ortaya çıkan manzara mest etti. Murat Nehri ve ilçe siluetinin aynı karede buluştuğu kızıl manzara, dronla havadan fotoğraflandı.
Elazığ’ın Palu ilçesinde gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bıraktı. Dron ile görüntülenen karede, gün batımının oluşturduğu kızıllık, Murat Nehri ve Palu ilçesinin doğal güzellikleriyle birleşti. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzünü kaplayan kızıl tonlar, Murat Nehri'nin manzarasıyla bütünleşerek ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Palu ilçesini ve nehrin güzelliğini aynı karede buluşturan görüntü, izleyenleri mest etti.
Gün batımının oluşturduğu renk cümbüşü ve ilçenin doğal güzellikleri, Palu'nun eşsiz manzarasını bir kez daha gözler önüne serdi.
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