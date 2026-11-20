Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önlerinde dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Zabıta memurunun bir dilenciye, "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun" ifadeleri dikkat çekti.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde dilenciler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna getirildi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında yaşanan konuşmalar, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Operasyon sırasında bir dilencinin zabıta ekiplerine yönelik, "Hepsini yakaladınız, bir ben kaldım" sözleri dikkat çekti.

REKLAM

Bir başka dilenciyle zabıta memuru arasında geçen konuşma ise operasyonun ilginç anlarından biri oldu. Yıllardır dilencilik yaptığı belirtilen kişiyi gören zabıta memuru, "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun" dedi.

Denetimlerde yakalanan dilenciler hakkında gerekli işlemler yapılırken, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde dilenciliğe yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.