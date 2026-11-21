Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadetin Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PA 1337 ile 34 HHR 816 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.