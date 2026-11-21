Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada, 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ’ın Yazıkonak beldesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 AEM 143 ile 23 ADT 095 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri diğerine ok gibi saplanırken, sürücülerden biri araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kazada 1’i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi ve trafik kontrolü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.