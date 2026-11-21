Elazığ trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığMalatya karayolu Hankendi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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