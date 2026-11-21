Palu'da dağ keçileri görüntülendi
Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.
Giriş: 21.11.2026 - 17:05 Güncelleme:
Elazığ’ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde görüntülendi. İnsanlarda korkmadan gezen dağ keçileri cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Bir süre gezinen keçi, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
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