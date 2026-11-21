Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı, 90 yayınevi ve 150'ye yakın ulusal ve yerel şair ile yazarı kitapseverlerle buluşturdu. Ünlü yazarların söyleşileri, imza günleri ve binlerce kitapla şehre kültür şöleni yaşatacak fuar, 29 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Elazığ'da kültür ve edebiyat tutkunlarının merakla beklediği 7. Kitap Fuarı kapılarını açtı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde kentin kültür ve edebiyat yaşamına katkı sunan kitap fuarı, ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kitap kokusunun şehrin dört bir yanını sardığı, 90 yayınevi ve 150'ye yakın ulusal ve yerel şair ile yazarın katıldığı organizasyon, şehri adeta kitap ve edebiyatın buluşma noktasına dönüştürdü. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı'nda birbirinden farklı türlerde binlerce kitap okuyucularla buluşurken, öğrenciler de fuara büyük ilgi gösterdi. Kitap stantlarını gezen öğrenciler, merak ettikleri eserleri inceleme ve yazarlarla tanışma fırsatı buluyor. 29 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek fuar, her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Elazığ Belediyesi'nin öğrencilerin fuara daha kolay katılım sağlayabilmesi amacıyla ücretsiz ulaşım desteği de sunacağı öğrenildi.

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Kitap fuarlarının okuma kültürünü yaygınlaştırma ve gençlerin gelişimine katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kitap fuarlarımızın 7’ncisini düzenlemenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Her zaman ifade ediyoruz, Elazığ'ımızın göz bebeği olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimizde fuar yapmak, Elazığ'daki fuarcılık kültürünü geliştirmek adına senede artık 56 tane fuar yapan bir il haline geldik. Tarım Fuarı yapıyoruz, İnşaat Malzemeleri Fuarı yapıyoruz, Otomobil Fuarı yapıyoruz ama en mutlu olduğumuz fuar, Kitap Fuarı yaptığımız günler veya haftalar. Bugün de yine o güzel günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Yaklaşık 75 stantta 100'e yakın yayınevinin katıldığı, Elazığlı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin fazlasıyla ziyaretçi olarak buraya gelmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, mutlu ediyor. Elazığ'ımızda okuma kültürünün artırılması, okuma kültürünün alışkanlık haline getirilmesi, gençlerimizin okuması, kendisini geliştirmesi, sorgulaması anlamında kitap fuarlarını çok çok önemsiyoruz. Biz özellikle çocuklarımızdan ve gençlerimizden mutlaka kitap fuarımızı ziyaret etmelerini istiyoruz. Aileleriyle birlikte, anne babalarıyla birlikte mutlaka kitap fuarımıza gelip burada görsünler, bu havayı teneffüs etsinler, kitap sayfalarının o güzel kokusunu tatsınlar ve mutlaka da bir kitap alarak çıksınlar ve almış oldukları kitabı okuyarak arkadaşlarını da tavsiye etsinler. Kitap Fuarı'mızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçen Elazığ Belediyemizin kıymetli personellerine, yine Fuarcılık Şirketimizin müdürüne, Kent Konseyi Başkanımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan her bir yayınevimize, her bir yazarımıza da canıgönülden şükranlarımı sunuyorum. Bütün Elazığlı hemşehrilerimizi bir hafta boyunca Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimize davet ediyorum" dedi.

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"İyi ki burayı açmışlar"

Fuarı çok beğendiğini, aradığı her kitabı bulabildiğini ve aldığı macera dolu kitapları çok sevdiğini dile getiren 9 yaşındaki Burak Ali Yegen, "Fuar çok güzel, burada her kitap var. Aradığımız her kitap burada bulunuyor. Ben buradan birkaç tane kitap aldım, hepsini de çok beğendim. Neşeli, çok maceralı, çok güzel kitaplar var. İyi ki burayı açmışlar. Çok güzel burası. Ne arasan, hangi kitabı arasan var" diye konuştu.

"Burada ne arasanız var, bütün kitap çeşitleri var"

Fuarda aradığı her çeşidi bulduğunu, aldığı kitapları okumak istediğini ve herkesi fuara beklediğini ifade eden Muhammed Efe Aydın (9) ise "Burada çok güzel kitaplar var. Ben birkaç tane aldım, hepsini okumak istiyorum. Bitince yine gelip alacağım. Burada ne arasanız var, bütün kitap çeşitleri var. Kutu oyunları bile var. Herkes buraya gelsin" şeklinde konuştu.

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"Başkan Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyordum"

Kitapların insanlığın sesi olduğunu, çocukların kitaplarla buluşmasının geleceğe umut verdiğini ve Elazığ'ın bir kültür ve sanat şehri olduğunu dile getiren yazarlardan Talat Özer de "Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı'ndayız. Kitaplar, insanlığın sesi olarak dünyaya yankılanan en büyük güzellikler. Burada olmaktan mutluyuz ve çok güzel bir katılım var, yoğunluk var. "Kitaba dokunan çocuk, geleceğe en güzel şekilde umut olan çocuktur" diyoruz. Elazığ okuyan bir şehir, kültür şehri ve sanat şehri. Burada çocuklarımız kitaplara dokunuyorlar, ailelerimiz bizlerle sohbet edip kitaplarımıza bakıyorlar. Kitaplarla birlikte geleceğe yolculuk ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, Kültür Müdürümüz Mehmet Karaaslan'a, Basın Müdürümüz Murat Ergen'e teşekkürlerimi bir borç bilmekteyim. Herkes burada güzellik ve umutla kitaplara dokunuyor" ifadelerini kullandı.