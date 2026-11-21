Elazığ Belediyesince düzenlenen "7. Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, birçok yayınevi kitaplarını sergiledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, törende yaptığı konuşmada, açılışını coşkuyla gerçekleştirdikleri fuara 100'e yakın yayınevinin katıldığını söyledi.

Fuarla birlikte kentte adeta bayram havası oluştuğunu dile getiren Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Bugün kitap fuarımızın 7'ncisini düzenlemenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Elazığ'daki fuarcılık kültürünü geliştirme adına senede artık 5-6 fuar yapan bir il haline geldik. Tarım, inşaat malzemeleri, otomobil fuarı yapıyoruz ama en mutlu olduğumuz, kitap fuarı yaptığımız haftalar. Bugün de yine o güzel günlerden birini yaşıyoruz. Yaklaşık 75 stantta 100'e yakın yayınevinin katıldığı Elazığlı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin fazlasıyla ziyaretçi olarak buraya gelmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, mutlu ediyor."

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Fuara büyük bir ilginin olduğunu aktaran Şerifoğulları, "Elazığımızda okuma kültürünün artırılması, okuma kültürünün alışkanlık haline getirilmesi, gençlerimizin okuması, kendisini geliştirmesi, sorgulaması anlamında kitap fuarlarını çok önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızdan ve gençlerimizden mutlaka kitap fuarımızı ziyaret etmelerini istiyoruz. Aileleriyle birlikte mutlaka kitap fuarımızı görsünler, bu havayı teneffüs etsinler, kitap sayfalarının o güzel kokusunu tatsınlar ve mutlaka da bir kitap alarak çıksınlar ve almış oldukları kitabı okuyarak arkadaşlarına da tavsiye etsinler. Fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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Fuar, 29 Kasım'a kadar sürecek.