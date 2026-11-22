Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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