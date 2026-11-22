Elazığ’ın Palu ilçesinde dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru, Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri’nde görüntülendi. Bir süre su yüzeyinde kalan su samuru, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.