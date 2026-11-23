Vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, suçla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız, devam edeceği bildirildi.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğukent, Mustafapaşa ve Seyda Molla Bahri Bulvarı’nda bulunan iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler tarafından iş yerleri denetlendi. Emniyet Müdürü Aydın Karan’da uygulama yapılan bölgeye gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

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