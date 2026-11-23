Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesinde görüntülendi. Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.