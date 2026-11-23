Kaza, Vali Fahribey Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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