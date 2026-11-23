Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde süren Elazığ Belediyesi 7. Kitap Fuarı, yoğun katılımla devam ediyor.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda vatandaşlar, diledikleri eserlere ulaşma imkanı bularak, hayranı oldukları şair ve yazarlarla bir araya gelme fırsatı buluyor. 90 yayınevinin stant açtığı, ulusal ve yerel düzeyde 150'ye yakın şair ile yazarın yer aldığı bu önemli ve kapsamlı organizasyona katılım sağlayan şair, yazar ve vatandaşlar, duydukları memnuniyeti ifade etti.

Elazığlı şair ve yazarlarla vatandaşlar da, Kitap Fuarı'nın düzenlenmesinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederek, fuara gösterilen yoğun ilgiden ve sağlanan katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

REKLAM

Fuar, 29 Kasım Pazar akşamına kadar 09.0021.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.