Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Popülasyonların Desteklenmesi Amacıyla Munzur Alabalığının Kontrollü şartlarda Üretim imkanlarının Araştırılması" projesi çerçevesinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde arazi çalışması gerçekleştirildi. Munzur Alabalığının doğal popülasyonlarının korunması ve desteklenmesine katkı sunmayı amaçlayan proje çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, türün doğal yaşam alanları ve üretim imkanlarının araştırılmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

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