Fırat Üniversitesi (FÜ), URAP 20262027 Türkiye Üniversite Sıralamasında Türkiye genelinde ilk 20'de, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 15'te yer aldı.

Fırat Üniversitesi, akademik başarıları ve bilimsel üretkenliğiyle Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasındaki yerini koruyor. Üniversite, URAP 20262027 Türkiye Üniversite Sıralamasında Türkiye genelinde ilk 20'de, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 15'te yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 20262027 Türkiye Üniversite Sıralaması açıklandı. Üniversitelerin akademik performanslarının bilimsel kriterler doğrultusunda değerlendirildiği sıralamada Fırat Üniversitesi, Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girerken devlet üniversiteleri arasında da ilk 15'te yer alma başarısı gösterdi. URAP sıralamasında üniversiteler, bilimsel makale sayısı, akademik yayınlara yapılan atıflar, bilimsel doküman sayısı, doktora mezunları, ulusal ve uluslararası akademik iş birlikleri ile TÜBİTAK proje sayıları gibi çeşitli göstergeler üzerinden değerlendiriliyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi, araştırma faaliyetleri, bilimsel yayınları, akademik çalışmaları ve proje üretme kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almayı sürdürdü. Türkiye'nin Araştırma Üniversiteleri arasında bulunan Fırat Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü bilimsel çalışmalar, nitelikli akademik kadrosu ve araştırma odaklı projeleriyle yükseköğretimdeki güçlü konumunu sürdürüyor.

REKLAM

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde, "Üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve araştırma kapasitesi her geçen gün güçleniyor. Üniversitemizin Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi arasında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyor, üniversitemizin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, Fırat Üniversitesini bilimde ve araştırmada daha ileri noktalara taşımaktır" ifadelerini kullandı.