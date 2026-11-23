Sınav maratonunda başarıya giden yolda motivasyonun ve doğru çalışma yöntemlerinin önemine dikkati çeken Beledioğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Beledioğlu, bilimsel öğrenme teknikleri ve kişisel tecrübelerinden yola çıkarak verimli ders çalışma yöntemleri ile sınav kaygısıyla başa çıkma stratejilerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda, "Bonus Hoca" olarak tanınan Beledioğlu öğrencilere hitap etti.

Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2023 yılında Kurs-Der işbirliğiyle başlatılan "Gelecek Sensin" eğitime destek programı kapsamında etkinlik düzenlendi.

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