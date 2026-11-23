Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca, üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı 2026-2027 Türkiye sıralamasında Fırat Üniversitesi ilk 20 arasına girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, FÜ, yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarının bilimsel kriterler doğrultusunda değerlendirildiği listede Türkiye genelinde ilk 20'de, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 15'te yer aldı.

Sıralamada üniversiteler, bilimsel makale sayısı, akademik yayınlara yapılan atıflar, bilimsel doküman sayısı, doktora mezunları, ulusal ve uluslararası akademik işbirlikleri ile TÜBİTAK proje sayıları gibi çeşitli göstergeler üzerinden değerlendirildi.

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Bu kapsamda FÜ, araştırma faaliyetleri, bilimsel yayınları, akademik çalışmaları ve proje üretme kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasındaki yerini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve araştırma kapasitesini her geçen gün güçlendirdiğini belirterek, "Üniversitemizin Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi arasında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyor, üniversitemizin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, Fırat Üniversitesini bilimde ve araştırmada daha ileri noktalara taşımaktır." ifadelerini kullandı.