Elazığ’da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Kemal Şedele Caddesi Ahmet Aytar üst ve alt kavşaklarında, halk pazarından dolayı oluşan trafik yoğunluğunu kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan denetim yapıldı. Uygulamada kavşaklardaki araç ve yaya hareketliliği düzenlenerek, trafik akışı güvenli hale getirildi.