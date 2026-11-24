Ülkede organ bekleyen hastaların sayısının çok fazla olduğunu aktaran Doç. Dr. Ahmet Bozdağ, "Buna mukabil yapılan organ bağışları daha az miktarda; bunu artırmaya yönelik bilinçlendirme amacıyla bu haftayı kutluyoruz" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bozdağ, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Organ bağışının önemi ve organ nakli süreçlerine ilişkin konuşan Doç. Dr. Bozdağ, "39 Kasım Organ Bağışı Haftası. Biz de Organ Bağışı Haftası'nı kutladık. Hem kasım ayı içinde yapmış olduğumuz iki tane böbrek nakliyle bu haftamızı hastalarımıza şifa vererek geçirdik. Bildiğiniz gibi organ bağışı, bizim karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarımızın tedavisinde organ nakli en önemli tedavi yöntemi. Organ nakli yapabilmemiz için de organ bağışı bizim için önem arz ediyor. Ülkemizde organ bekleyen hastaların sayısı çok fazla. Buna mukabil yapılan organ bağışları daha az miktarda; bunu artırmaya yönelik bilinçlendirme amacıyla bu haftayı kutluyoruz. Hem tecrübeli ellerde bu ameliyatın yapılması hem de uygun donörlerle bu işlemin yapılması önem arz etmekte. Tabii ki organ nakli ne kadar zor da olsa hem bizim hastanemizde hem ülkemizde birçok merkezde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Tabii bizim ülkemizde kadavra dediğimiz, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ bağışı az miktarda olduğu için daha çok canlı verici dediğimiz, sağlam, sağlıklı bireylerden organ almamız gerekiyor. Aslında Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde kadavra dediğimiz, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılan organ bağışları daha iyi sonuçlar veren ve cerrahi olarak da daha başarılı olmasını beklediğimiz durumlar. En azından sağlıklı bir kişiyi organ verecek diye risk altına atmamış oluyoruz. Bu nedenle beyin ölümü gerçekleşen kişilerde, yakınlarımızda organ bağışını artırmak bizim en temel hedeflerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.