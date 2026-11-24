Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, insan yetiştirme sanatı, büyük bir fedakârlık ve gönül işi olduğunu aktaran Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, " Her başarının ardında bir öğretmenin emeği, her güzel geleceğin temelinde bir öğretmenin alın teri vardır" dedi.

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle beldede bulunan okulları ziyaret edereköğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin bu anlamlı ve özel gününü kutlayan Başkan Doğan, günün anısına hediyelerini takdim ederek emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür etti. Ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerin ve öğrencilerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Doğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek öğretmenlerle gönülden sohbetler gerçekleştirdi. Çocukların yüzlerindeki tebessüm ve öğretmenlerin içten karşılamaları, ziyaretlere ayrı bir anlam kattı.

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Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, insan yetiştirme sanatı, büyük bir fedakârlık ve gönül işi olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Bir çocuğun yüreğine dokunmak, onun hayallerine ortak olmak ve geleceğine ışık tutmak, dünyadaki en kıymetli görevlerden biridir. Öğretmenlerimiz, yalnızca bilgi öğreten değil; sevgiyi, merhameti, vicdanı ve insan olmanın güzelliklerini nesilden nesile aktaran gönül mimarlarımızdır. Her başarının ardında bir öğretmenin emeği, her güzel geleceğin temelinde bir öğretmenin alın teri vardır. Bizler büyür, hayatın farklı yollarında yürürüz; ancak öğretmenlerimizin yüreğimize bıraktığı izleri bir ömür boyunca taşırız. Bir harfle başlayan yolculuğumuzu hayata dönüştüren, düştüğümüzde elimizden tutan, umudumuzu kaybettiğimizde bizlere yeniden inanmayı öğreten öğretmenlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bugün takdim ettiğimiz hediyeler, sizlere duyduğumuz sonsuz sevgi, saygı ve minnetin küçük bir nişanesidir. Sizlerin emeklerinin karşılığı hiçbir hediyeyle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Yetiştirdiğiniz her evlat, yarınlarımıza bıraktığınız en büyük eserdir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; geleceğimizi sevgiyle, sabırla ve özveriyle şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbî duygularımla kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki çocuklarımızın hayatına dokunuyor, yarınlarımızı aydınlatıyorsunuz" dedi.