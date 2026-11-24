Tunceli'de 32 yıl önce terör saldırısında şehit olan öğretmen Rüstem Şen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Elazığ'ın Ağın ilçesindeki kabri başında anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Darıkent beldesinde 1994 yılında terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şen'in Ağın'daki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Kaymakam Tuğçe Yılmaz, başta şehit öğretmen Rüstem Şen olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade ederek, "Ruhları şad, makamları ali olsun." dedi.

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Anmaya, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.