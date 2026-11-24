Kaymakam Onur ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verdi.

Keban Öğretmenevi Konferans Salonunda devam eden programda, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Yılmaz Dündar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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