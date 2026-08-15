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        Ağın'da kültür ve sanat sergisi düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde kültür ve sanat sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Ağın'da kültür ve sanat sergisi düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde kültür ve sanat sergisi düzenlendi.

        Şenpınarlılar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Şenpınar İlkokulu bahçesinde düzenlenen sergide, mahallede yaşayan sanatçıların el emeği çalışmaları ve resimleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte ahşap el işçiliği ürünleri, resimler ve çocukların yaptığı çalışmalar sergilendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Tanju Demirkol, sergide el emeği ürünler ile resimlerin ilgi gördüğünü belirtti.

        Demirkol, mahalle sakinlerinin hazırladığı yöresel yiyeceklerin de konuklara ikram edildiğini, benzer etkinliklerin her yıl düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

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        Kocaeli Elazığlılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın Sökmen de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sanatçıları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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